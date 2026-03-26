Sve pršti od ljubavi: Bivši Dinamovac ne skriva sreću s atraktivnom Turkinjom

Čileanski nogometaš Junior Fernandes (37), dobro poznat i hrvatskoj publici iz dana kada je nosio dres Dinama, ponovno je privukao pažnju svojih pratitelja na Instagramu. Ovoga puta nije riječ o nogometnim majstorijama, već o intimnom trenutku podijeljenom s javnošću. Jednostavna fotografija, uz još jednostavniji opis "Mi", otkrila je romantičnu stranu proslavljenog napadača.

Na fotografiji Fernandes pozira s partnericom, influencericom Çağlayan Namligez​. Dok on gleda izravno u kameru, ona se naginje kako bi ga poljubila u obraz. Iako je objava prvenstveno osobne prirode, mnogima su za oko zapeli pomno odabrani modni komadi koji svjedoče o praćenju najnovijih trendova.

Tko je Çağlayan​?

Riječ je o influencerici koju prati više od 50 tisuća ljudi na Instagramu. Na mrežama rado pokazuje luksuzan način života – večere u otmjenim restoranima, putovanja, fotografije s nogometnih terena... Na svom Instagram profilu čak je promijenila prezime, a na fotografijama na kojima zajedno poziraju kratko je poručila: ''Volim te!''

Podsjećamo, Juniorova bivša supruga, influencerica Marta Fernandes (30) početkom studenog 2025. godine službeno je potvrdila kraj braka s čileanskim nogometašem. Iako je vijest o razvodu za javnost bila relativno nova, Marta je otkrila da je njihovoj ljubavi došao kraj dvije godine ranije.

Inače, Júnior i Marta posljednji put su se zajedno pojavili u Istri, na prestižnoj dodjeli MGF nagrada 2023. godine. U braku su dobili dvoje djece, starijeg sina Matea (7) i mlađeg Adriana Matiasa (5). Júnior iz prethodne veze ima sina Benjamína.

