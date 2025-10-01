Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 01. 10. 2025.
Ljubav Uporno šaljete ljubavne signale jednoj osobi, ali bez uspjeha. Ako ne ide indirektnim putem, probajte direktno. Važno je da se ne plašite poraza.
Posao Mnogo toga vam ide na ruku. Ako aktivirate vašu moćnu volju i intuiciju, sigurno ćete profitirati na razne načine. Novac nije sve u životu.
Zdravlje Sigurni ste u sebe i svoju snagu. Vaše raspoloženje je kreativno i produktivno. Imate mnoštvo krasnih razloga za sveobuhvatni optimizam.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
ZA ANTOLOGIJU /
Pogledajte spektakularni Oršićev gol i što je na to rekao Neuer! O ovom bruji svijet
VIŠEMJESEČNI PREGOVORI /
Trump tvrdi da su blizu dogovora sa Harvardom: 'Platit će 500 milijuna dolara'
'VOLIM BITI FATALNA' /
Slavna sportašica napravila zaokret: 'U 24 sata sam više zaradila na OnlyFansu nego u čitavoj karijeri'
ZVIJEZDA ONLYFANSA /
Tetovirala čak i bjeloočnice pa ostala bez vida: Ovako je Amber izgledala prije bizarnih zahvata
STAVIO POD UPITNIK /
Pljuska američkog pape Donaldu Trumpu: 'Ne znam je li to pro-life'
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 01. 10. 2025.