FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SHOW U ORLANDU /

Svašta se događalo u prvom poluvremenu utakmice Hrvatske i Kolumbije, a jedan je trenutak frapirao sve

Svašta se događalo u prvom poluvremenu utakmice Hrvatske i Kolumbije, a jedan je trenutak frapirao sve
×
Foto: Miguel J. Rodriguez CARRILLO/AFP/Profimedia

Tri pogotka su pala u prvom dijelu utakmice Hrvatske i Kolumbije u Orlandu

author_image
Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
27.3.2026.
1:42
Miguel J. Rodriguez CARRILLO/AFP/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Za prvi pogodak na utakmici Kolumbija Hrvatska u petak u noći po našem vremenu trebalo je nešto manje od tri minute. Nažalost, završio je u našoj mreži. Kolumbijci su na Camping World stadionu u Orlandu iskoristili nesigurnost u obrani Vatrenih koji nisu dobro reagirali. Diaz se izvukao i proigrao Mojicu, koji je ubacio u kazneni prostor. Suarez nije uspio pucati, ali je na odbijenu loptu natrčao Jhon Arias i iz blizine zabio za vodstvo Kolumbije.

Ipak, Hrvatska je brzo odgovorila. Već u šestoj minuti Luka Vušković postigao je svoj prvi pogodak za reprezentaciju. Opalio je iz daljine, lopta je uz malo sreće zakačila nekoga u bloku i završila u mreži za 1-1.

Vatreni su u ovoj utakmici zaigrali u sustavu 3-5-2, a jedan od razloga za to je upravo Vušković, koji briljira na posudbi iz Tottenhama u HSV-u. U 29. minuti vidjeli smo i veliki promašaj. Činilo se da je lopta već u mreži Livakovića, ali Luis Suarez nije uspio pogoditi praktički prazan gol, čime se ozbiljno kandidirao za promašaj godine.

Kazna je Kolumbijcima stigla pred kraj prvog poluvremena. U 43. minuti Hrvatska dolazi do preokreta i vodstva 2-1. Nakon kornera s desne strane koji je izveo Perišić, vratar Vargas je loše procijenio let lopte, a Igor Matanović to koristi i glavom zabija za prednost Hrvatske. To mu je bio drugi gol za Hrvatsku. Hrvatska se malo mučila s visokom presingom Kolumbijaca, ali ipak smo se sredili i završili prvih 45 minuta s vodstvom. 

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.KolumbijaLuka VuškovićIgor Matanović
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike