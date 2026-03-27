Svašta se događalo u prvom poluvremenu utakmice Hrvatske i Kolumbije, a jedan je trenutak frapirao sve

Za prvi pogodak na utakmici Kolumbija – Hrvatska u petak u noći po našem vremenu trebalo je nešto manje od tri minute. Nažalost, završio je u našoj mreži. Kolumbijci su na Camping World stadionu u Orlandu iskoristili nesigurnost u obrani Vatrenih koji nisu dobro reagirali. Diaz se izvukao i proigrao Mojicu, koji je ubacio u kazneni prostor. Suarez nije uspio pucati, ali je na odbijenu loptu natrčao Jhon Arias i iz blizine zabio za vodstvo Kolumbije.

Ipak, Hrvatska je brzo odgovorila. Već u šestoj minuti Luka Vušković postigao je svoj prvi pogodak za reprezentaciju. Opalio je iz daljine, lopta je uz malo sreće zakačila nekoga u bloku i završila u mreži za 1-1.

Vatreni su u ovoj utakmici zaigrali u sustavu 3-5-2, a jedan od razloga za to je upravo Vušković, koji briljira na posudbi iz Tottenhama u HSV-u. U 29. minuti vidjeli smo i veliki promašaj. Činilo se da je lopta već u mreži Livakovića, ali Luis Suarez nije uspio pogoditi praktički prazan gol, čime se ozbiljno kandidirao za promašaj godine.

Kazna je Kolumbijcima stigla pred kraj prvog poluvremena. U 43. minuti Hrvatska dolazi do preokreta i vodstva 2-1. Nakon kornera s desne strane koji je izveo Perišić, vratar Vargas je loše procijenio let lopte, a Igor Matanović to koristi i glavom zabija za prednost Hrvatske. To mu je bio drugi gol za Hrvatsku. Hrvatska se malo mučila s visokom presingom Kolumbijaca, ali ipak smo se sredili i završili prvih 45 minuta s vodstvom.

POGLEDAJTE VIDEO: Bivši Vatreni u Maksanovom korneru: 'Svijet sad drugačije gleda na Hrvatsku. Mi smo brend, velesila'