Legenda Liverpoola i Reala pogođena teškom bolešću: Sin otkrio potresne detalje

Josh Toshack, bivši nogometaš Liverpoola i trener Real Madrida te jedan od najistaknutijih britanskih nogometnih stručnjaka, suočava se s teškom bolešću demencijom. Vijest je potvrdio njegov sin, Cameron Toshack, koji je u emotivnom intervjuu za Daily Mail opisao svakodnevne izazove svog oca.

Toshack, koji je karijeru igrača gradio između 1970. i 1978. godine, osvojio je tri naslova prvaka Engleske, FA kup i Kup prvaka s Liverpoolom. Njegova snaga i preciznost učinile su ga ključnom figurom u legendarnoj momčadi koju je vodio Bill Shankly, a tijekom osam godina na Anfieldu zabio je 96 golova. Nakon završetka igračke karijere, Toshack je postao jedan od najmlađih igrača-trenera u povijesti nogometa, a kasnije je uspješno vodio klubove diljem Europe. Za Wales je odigrao 40 utakmica i postigao 13 golova.

Cameron Toshack otkrio je da demencija njegova oca prvenstveno utječe na kratkoročno pamćenje, dok su dugoročne uspomene i dalje iznimno jasne. “To je strašna bolest. Problem je u kratkoročnom pamćenju, često se dogodi da razgovaramo ujutro, a popodne se ne sjeća da smo već pričali. No ako ga pitam o danima u Liverpoolu, Sociedadu ili Realu, detalji su nevjerojatni,” izjavio je Cameron.

Sin je dodao kako njegov otac i dalje pokazuje izvanrednu sposobnost prisjećanja taktičkih situacija. “Nedavno mi je pričao o utakmici Reala protiv Milana i kako je prilagodio vezni red da zaustavi Marca van Bastena. Mogla je biti jučer, sjećanje mu je bilo savršeno jasno. Čak i kada razgovaramo o našim aktivnostima u Tajlandu, i dalje daje sjajne savjete. Kao trener uvijek je vidio dva ili tri poteza unaprijed, i to je oduvijek bilo u njegovim genima,” dodao je Cameron.

