Legendarni trener: 'Varaždin je pun optimizma, a o Dalićevom odlasku se ne priča'

Uoči dvije pripremne utakmice Hrvatske u Orlandu, mi smo odlučili zaputiti se u Varaždin, grad izbornika Zlatka Dalića. Ondje je o aktualnim temama s Brankom Ivankovićem, pomoćnikom legendarnog Ćire Blaževića na Svjetskom prvenstvu '98 razgovarao Boris Jovičić.

Za početak kako diše nogometni Varaždin uoči Svjetskog prvenstva i pripremnih utakmica?

"Varaždin je uvijek bio vrlo euforičan s puno strasti i emocije kad je igrala reprezentacija, najbolje se vidjelo na dočecima gdje je puno Varaždinaca išlo u Zagreb, gdje je i Varaždin dočekao svoje heroje.

Puno optimizma?

"Apsolutno pun optimizma, nema razloga za pesimizam. Prije svega, to je privilegija kad igraš na Svjetskom prvenstvu. Plasman na Svjetsko prvenstvo je veliki uspjeh. Jasno je da svi očekuju dobar rezultat".

Do početka samog Svjetskog prvenstva koji će biti najveći izazov za izbornika Dalića?

"Vrlo je važna ova turneja po Americi. Ove dvije vrlo jake utakmice protiv Kolumbije koja je imala isti broj bodova kao i Brazil i Argentina u kvalifikacijskoj skupini. Isto tako, Brazil, ne trebamo govoriti kako imaju užasno velik i širok spisak kvalitetnih igrača i tu ćemo imati jednu prvu potvrdu o snazi i potencijalu naše reprezentacije".

Što su problemi, ozljeda Gvardiola, prelazak na novu formaciju 3-5-2?

"Sigurno da se tu javljaju određeni problemi. Ne sada, ali potencijalni početak Svjetskog prvenstva, a to su ozljede. Imamo jedno stanje Gvardiola koje nije još uvijek sanirano, koji je tek počeo s treningom. Mi svi vjerujemo da će on ipak se oporaviti.

Ova promjena formacije koje je izbornik najavio po meni, čini mi se dobra. Zašto? Jer je idealno da svaka momčad ima svoju osnovnu formaciju, formaciju s četiri u liniji koju Dalić favorizira i forsira, ali isto tako i jedna alternativa. S obzirom na to da imamo jedan takav profil igrača gdje se tu nameće tipa Vušković".

Spomenuli ste Vuškovića koji igra sezonu karijere u HSV u. Stvarno se etablirao kao jedan mladi igrač koji je zapravo u jednoj jako odgovornoj ulozi u svojoj momčadi. Je li ga prerano gurnuti na jednu takvu veliku scenu poput Svjetskog prvenstva?

"Pa to se može razgovarati, ali mislim da ne. On je pokazao da i u jednoj vrlo jakoj ligi kao što je Bundesliga igra kvalitetno i igra uspješno. U tim svojim godinama mislim da i Gvardiol je u tim godinama igrao za reprezentaciju, kao i Kovačić, svi ti igrači i on je kvalitetan i može zadovoljiti".

Kruži medijima da bi se izbornik mogao nakon Svjetskog prvenstva rastati od reprezentacije, oprostiti završiti tu svoju priču. Pa što kažu varaždinski kuloari poslije kuloarskih.

"Moram priznati da nema tih priča. Dalić je dosta angažiran na raznim stranama. Puno izbiva iz Varaždina i nismo razgovarali, ali tu temu nismo dotakli. Jasno da ima puno onih kojima sugerira da je vrijeme da ode. Ima puno onih koji bi željeli da ostane. To je stvar koju on mora odlučiti, vidjet će i u ovom periodu, što se dešava kakva je situacija, ali moramo znati da je on uspješan. Najuspješniji izbornik u zadnjih deset godina i da ima sigurno pregršt ponuda i kao nekakav trener reprezentacije ili kao klupski trener".