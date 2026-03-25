Nova Kranjčevićeva sve je bliže: Pogledajte kako napreduju radovi na stadionu

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

25.3.2026.
18:30
Sportski.net
U Zagrebu niče najmoderniji nogometni stadion u Hrvatskoj. U Kranjčevićevoj ulici nevjerojatnom brzinom napreduje gradnja stadiona koji će biti pravi nogometni.

Grad Zagreb objavio je video s gradilišta, a stadion je već dobio ozbiljne konture, već se naziru tri tribine, a imamo i krov iznad jedne. "Na sjevernoj tribini završena je montaža armiranobetonskih predgotovljenih elemenata, a trenutačno se izvode radovi na čeličnoj krovnoj konstrukciji te postavljanje krovnih slojeva. Na istočnoj tribini dovršeni su temelji te je u tijeku montaža predgotovljenih stupova, kosih greda i elemenata tribina.

 

 

Južna tribina također ima završene temeljne radove, a uskoro započinje montaža konstrukcijskih elemenata. Najintenzivniji radovi odvijaju se na zapadnoj tribini, gdje je u tijeku izvedba monolitne konstrukcije, dio montažnih stupova i greda već je postavljen, dok će preostali elementi biti montirani do kraja veljače, a u ožujku slijedi montaža kosih greda i njihovo povezivanje s monolitnim dijelom konstrukcije. Nastavljeni su i radovi na uređenju, odnosno zamjeni materijala na asfaltnim prometnim i pješačkim površinama u krugu stadiona", objavio je Grad na svojim društvenim mrežama. 

Prema planovima, završetak radova i potpuno novo izdanje stadiona očekuju se krajem 2026. godine, čime bi ovaj dio grada trebao dobiti moderan sportski kompleks primjeren suvremenim standardima.

POGLEDAJTE VIDEO: Modna dizajnerica hvali Francuze: 'Odlično su odjeveni, to mladi nose danas'

Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
Još iz rubrike