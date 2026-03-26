Mentori 'Igre chefova' strastveni su i profesionalni u kuhinji, ali preferiraju mir

Gledatelji će se uskoro upustiti u RTL-ovu novu kulinarsku avanturu 'Igra chefova' u kojoj će se profesionalni kuhari i talentirani amateri boriti za glavnu nagradu, ali i naklonost trojice vrhunskih chefova - Tonija Bobana, Tibora Valinčića i Stivena Vunića. Chefovi većinu svog vremena provode u napornom radu u kuhinji, a svoje rijetke slobodne trenutke najradije provode s obitelji, prijateljima i u aktivnostima koje ih pune energijom i inspiriraju za stvaranje novih delicija.

Za Tonija Bobana, vlasnika i glavnog chefa splitskog restorana K.užina, slobodno vrijeme podrazumijeva uživanje s najmilijima: „Najviše volim kad sam slobodan provoditi vrijeme s djecom i suprugom, to je neprocjenjivo. Često demo na neki izlet, ili u naš Sutivan. Glavno da imamo dan bez ikakvih obaveza“, ističe Toni, naglašavajući koliko mu znači jednostavnost i mir obiteljskog okruženja.

Tibor Valinčić svoje slobodne trenutke također veže uz bliske ljude, ali i kuhanje, koje se tada pretvara u čisto druženje i zabavu. „U slobodno vrijeme, kad ga uspijem uloviti, najdraže mi je provesti ga s prijateljima i obitelji u kuhanju i zafrkanciji. Imam nećakinju od osam mjeseci pa svaki put kad dođem u Bjelovar, obavezno idem kod nje da vidim što je novo naučila“, kaže.

Posebno se raduje toplijim danima: „Najdraži period godine sad dolazi kad se možemo okupiti vani oko vatre pa pripremiti neko jelo u kotliću. To je zajedničko kuhanje, svatko ubaci nešto što treba i ne treba, ali na kraju uvijek bude ukusno, a i fantastično se zabavimo.“

Za Stivena Vunića slobodno vrijeme dugo je bilo povezano s intenzivnim sportskim izazovima i stalnom potrebom za pomicanjem granica: „Ne bih čak ni svoje bavljenje sportom zvao ispušnim ventilom, ja sam to volio. Bio sam natjecatelj koji želi postići rezultat, kao i kasnije u poslu“, objašnjava.

Njegovi su dani često bili ispunjeni kombinacijom rada i treninga: „Radio bih cijeli dan, a onda se pripremao za neki cilj - primjerice, imam utrku za šest mjeseci i moram trenirati toliko i toliko tjedno. Ne možeš se pripremiti za mjesec dana, moraš biti konstantno u visokom treningu.“

Danas, uz obiteljski život, njegov se ritam ipak promijenio: „Otkako su se rodila djeca, i dalje sam aktivan u sportu, ali ne toliko. Radio sam stvari koje malo ljudi radi - i u Hrvatskoj i vani. To su sportovi u kojima je najvažnija izdržljivost i tu je najvažnija glava, odradi 90 % posla. Sigurno da mi to pomaže i u poslu.“

Iako različiti po interesima, načinu rada i gastronomskim filozofijama, mentore 'Igre chefova' povezuju strast, predanost u kuhinji, ali i potreba da svaki slobodan trenutak provedu kvalitetno, s ljudima koji im najviše znače. Upravo ta ravnoteža između intenzivnog profesionalnog života i privatnih trenutaka ono je što ih čini autentičnima.

'Igra chefova' uskoro stiže na RTL i platformu Voyo!