Dnevni horoskop, Vaga, 27. i 28. 09. 2025.

Ljubav U potrazi ste za novom ljubavnom bajkom. Društveno ste angažirani. Jedna privlačna Djevica mogla bi uskoro oživjeti vaše romantične snove.

Posao Niste u optimalnoj poslovnoj formi. Imate negativnu financijsku bilancu, i tražite dodatni posao. Morate žrtvovati vaše slobodno vrijeme.

Zdravlje Trese vas groznica hedonizma. Vaša poročna narav dolazi do punog izražaja. Specijalno su opasne vaše nezasitne ljubavne strasti.

Snovi i vizije Post je kako unutarnji tako i vanjski red. Meditacija se najprije odražava na unutarnji red, ali s vremenom sve više zrači na vanjsko.

