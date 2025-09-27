Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 27. i 28. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 27. i 28. 09. 2025.
Ljubav U potrazi ste za novom ljubavnom bajkom. Društveno ste angažirani. Jedna privlačna Djevica mogla bi uskoro oživjeti vaše romantične snove.     

Posao Niste u optimalnoj poslovnoj formi. Imate negativnu financijsku bilancu, i tražite dodatni posao. Morate žrtvovati vaše slobodno vrijeme.    

Zdravlje Trese vas groznica hedonizma. Vaša poročna narav dolazi do punog izražaja. Specijalno su opasne vaše nezasitne ljubavne strasti.  

Snovi i vizije Post je kako unutarnji tako i vanjski red. Meditacija se najprije odražava na unutarnji red, ali s vremenom sve više zrači na vanjsko.  

