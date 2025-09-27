Dnevni horoskop, Bik, 27. i 28. 09. 2025.

Ljubav Kod vas se sve razvija po planu i programu. Zaljubljeni ste u njega ili nju, ali zbog bolnog iskustva iz prošlosti i dalje skrivate vlastite osjećaje.

Posao Djelujete u ilegali. Dobro se snalazite u mutnim poslovima. Vješto pronalazite razne rupe u zakonu. Vaš financijski apetit teško je zadovoljiti.

Zdravlje Postali ste opterećeni vlastitim zdravljem. Proganja vas strah od opasnih dijagnoza. Ako upalite svjetlo u sebi, svi vaši strahovi će nestati.

Snovi i vizije Trebate se očuvati od osjećajnih vrtloga, koji će vas odvući u područja u kojima dolazite u veliku opasnost da se izgubite.

