Dnevni horoskop, Jarac, 27. i 28. 09. 2025.

Ljubav Imate bujne snove, i lako se razočarate stvarnošću. Osoba za koju ste se zagrijali, ni ne zna za vas. Potreban vam je povratak u stvarnost.

Posao Priviđa vam se uspjeh i tamo gdje ga nema. Ne želite poslušati konstruktivne savjete drugih ljudi. Razuvjeriti će vas gubitak novca i vremena.

Zdravlje Imate sve preduvjete za normalan život, ali nesvjesno privlačite ekscesne ljude i situacije. Jedini pravi lijek je sveobuhvatno osvješćenje.

Snovi i vizije Savitljivost je znak mladosti i života. Krutost je simbol starosti i smrti. Sačuvajte svoju gipkost. Izbjegavajte svaku krutost.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn