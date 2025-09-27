Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 27. i 28. 09. 2025.

Ljubav Imate bujne snove, i lako se razočarate stvarnošću. Osoba za koju ste se zagrijali, ni ne zna za vas. Potreban vam je povratak u stvarnost.      

Posao Priviđa vam se uspjeh i tamo gdje ga nema. Ne želite poslušati konstruktivne savjete drugih ljudi. Razuvjeriti će vas gubitak novca i vremena.  

Zdravlje Imate sve preduvjete za normalan život, ali nesvjesno privlačite ekscesne ljude i situacije. Jedini pravi lijek je sveobuhvatno osvješćenje.     

Snovi i vizije Savitljivost je znak mladosti i života. Krutost je simbol starosti i smrti. Sačuvajte svoju gipkost. Izbjegavajte svaku krutost. 

Dnevni Horoskop Jarac

