Dnevni horoskop, Škorpion, 27. i 28. 09. 2025.

Ljubav Vaša ljubavna revolucija je započela. Ulazite u eksperimentalne veze i odnose. Potpuno ste nepredvidljivi. Pretvarate vlastiti život u pravi cirkus.

Posao Sami sebe (pre)visoko vrednujete. Glava vam je u oblacima. Pokušavate ostvariti nemoguće. Svi štede, samo vi prekomjerno trošite.

Zdravlje Ostavljate dojam neuravnotežene osobe. Ne držite se nikakvih pravila. Precjenjujete vlastitu snagu. Vaš sveopći juriš može loše završiti.

Snovi i vizije Šutite, i svojom šutnjom pružajte. Budite prisutni i šutljivi. Ne budite neprijateljski i neljubazni. Odgovarajte, kada je to drugima neophodno. Ali vratite se svojoj tišini.

