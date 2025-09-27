Dnevni horoskop, Strijelac, 27. i 28. 09. 2025.

Ljubav Pretjerujete s arogancijom. Vaše skrivene frustracije izravno se sudaraju s njegovim ili njezinim kompleksima. Rezultat je krivo srastanje.

Posao Imate prekrasne želje. Želite zaraditi veliki novac da ne morate više ništa raditi. Mašta čini svašta. Samo vi lijepo sanjajte. Snovi su besplatni.

Zdravlje Pokušavate balansirati između krajnosti, i ne snalazite se baš najbolje. Vaša unutarnja vaga ne važe ispravno. Previše volite slatke užitke.

Snovi i vizije Razmislite kada trebate progovoriti. Učite se uživati u šutnji. Pronađite vaš unutarnji glas. Razgovarajte s njim. Pitajte ga kada morate šutjeti, a kada govoriti.

