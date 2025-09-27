Dnevni horoskop, Rak, 27. i 28. 09. 2025.

Ljubav Izgledan je novi ljubavni početak, a to posebno vrijedi za vas koji ste se zagledali u osobu rođenu u znaku Riba. Rak i Riba, idealan su ljubavni par.

Posao Ako se ohrabrite, otkriti ćete izlaz iz problematične situacije. Pobjednik je onaj koji se nikada ne predaje. Imate rezerve unutarnje snage.

Zdravlje Ispravno vrednovanje sebe samih, zlata vrijedi. I vaše zdravlje ovisi o tome kako vidite sebe. Popravite mišljenje o sebi, i sve će biti bolje.

Snovi i vizije Ne postoji nikakav drugi put nego da se odreknete žurbe i okrenete prema svojoj nutrini, jer sve drugo nije ništa do uzaludna borba sa sjenama, koja osim mnogo galame ništa ne donosi.

