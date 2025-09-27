Dnevni horoskop, Ribe, 27. i 28. 09. 2025.

Ljubav U vašoj vezi dominiraju tmurni oblaci međusobnog nepovjerenja. Bez odgovornosti i prihvaćanja obveza nema ništa od velike ljubavi.

Posao Nezaposlene Ribe u potrazi su za zaposlenjem. Tko uporno traži, taj nađe to što traži. Vjerojatno ćete u ponedjeljak saznati radosnu vijest.

Zdravlje Morate aktivirati dodatne snage u sebi, da biste se izvukli iz teške situacije. Duh upravlja tijelom. Potrebna vam je nova psihologija uspjeha.

Snovi i vizije Pokušajte da u vašem životu ne nastaje magla, a ako je ima, nastojte da se raziđe. Koja su najbolja sredstva protiv magle? Sposobnost razlučivanja i ispravnost.

