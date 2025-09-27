Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 27. i 28. 09. 2025.

Dnevni horoskop, Ribe, 27. i 28. 09. 2025.
×
Foto:

Ljubav U vašoj vezi dominiraju tmurni oblaci međusobnog nepovjerenja. Bez odgovornosti i prihvaćanja obveza nema ništa od velike ljubavi.    

Posao Nezaposlene Ribe u potrazi su za zaposlenjem. Tko uporno traži, taj nađe to što traži. Vjerojatno ćete u ponedjeljak saznati radosnu vijest.   

Zdravlje Morate aktivirati dodatne snage u sebi, da biste se izvukli iz teške situacije. Duh upravlja tijelom. Potrebna vam je nova psihologija uspjeha.   

Snovi i vizije Pokušajte da u vašem životu ne nastaje magla, a ako je ima, nastojte da se raziđe. Koja su najbolja sredstva protiv magle? Sposobnost razlučivanja i ispravnost.   

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Ribe

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 27. i 28. 09. 2025.