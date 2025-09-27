Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 27. i 28. 09. 2025.

Ljubav Počeli ste rješavati ljubavne brige i probleme, i to na radikalan (sve ili ništa) način. Možda se opametite i privremeno razdvojite od njega ili nje.   

Posao Ostavljate sve staro za sobom, i počinjete novi posao ispočetka. Stvari su se dugo slagale, dok se nisu posložile. Rasterećeni putujete u budućnost.  

Zdravlje Boli vas puno toga. Vi ste od onih koji trpe i šute. I vaši najbliži ne znaju da niste baš dobro. Sposobni ste ublažiti vaše kronične probleme.   

Snovi i vizije Ne dopustite se uvući u duboke osjećaje, a da sebi ne uzmete vremena za razmišljanje. Nemojte da strastvenost bude vašim ciljem, već težite ljubavi i unutarnjem miru.  

