Dnevni horoskop, Vodenjak, 27. i 28. 09. 2025.

Ljubav Vaš mozak radi na frekvenciji tankih i napetih živaca. Fitilj vam je prekratak. Izbjegavajte verbalne sukobe u obitelji. Budite dobri i pozitivni.

Posao Niste zadovoljni stanjem stvari u vašem radnom okružju. U cijeloj priči i vi sami ste rušilački faktor. Potreban vam je novi zaokret ka kreativnosti.

Zdravlje Brzo pregorite i još brže eksplodirate. Zaboravljate vježbati samokontrolu. Idete glavom ravno kroz zid, sve dok vas (jako) ne zaboli.

Snovi i vizije Iz mira dolazi strpljenje, iz strpljenja ispravno djelovanje, iz ispravnog djelovanja uspjeh, iz uspjeha vaša vrijednost. Iz vrijednosti samoostvarenje. A iz samoostvarenja mir.

