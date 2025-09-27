Dnevni horoskop, Lav, 27. i 28. 09. 2025.

Ljubav Igrate se s vatrom. Vaš(a) partner(ica) ne sluti s čim se sve bavite u slobodno vrijeme. Slobodno ulazite u tuđa ljubavna dvorišta i radite svašta.

Posao Postavljate se iznad svih drugih. Pravite se jako važni, i to udaljava od vas vrijedne i kreativne osobe s kojima biste mogli plodonosno surađivati.

Zdravlje Ne odobravate šale na vlastiti račun, a volite kritizirati druge. Zauzeli ste superiornu poziciju u odnosu na bližnje, i to vas vodi u samoću.

Snovi i vizije Vanjština je uvijek odraz nutrine. Što ste razigraniji, što imate više kontakta s nježnim, mekim, ljubaznim stranama svog bića, tim će gipkijim postajati i vaše tijelo.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn