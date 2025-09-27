Dnevni horoskop, Djevica, 27. i 28. 09. 2025.

Ljubav Previše radite, i ne ostaje vam slobodno vrijeme za ljubavnu praksu. Vaše ogromne poslovne želje i ambicije imaju svoju jako visoku cijenu.

Posao Fanatične želje vode vas u nepoznata i neistražena područja. Sada vam je idealno vrijeme za riskantne transakcije. Što dotaknete, pozlatite.

Zdravlje Iscrpljujete se do krajnjih granica izdržljivosti. Ako se ne zaustavite na vrijeme, ugroziti ćete vlastito zdravlje, a zdravlje je prvo i najvažnije.

Snovi i vizije Čuvajte se zavisti, odnosno gledajte na nju kao na upozorenje da još ne znate kolika je vaša vrijednost. Ako ne vidite svoju vrijednost, to je gubitak vremena.

