Dnevni horoskop, Blizanci, 27. i 28. 09. 2025.

Ljubav Vaše sretno razdoblje se nastavlja. Zainteresirani ste za druge ljude, a i za svijet u cjelini. Pokušavate usuglasiti univerzalnu i osobnu ljubav.

Posao Vaše radne sposobnosti drugima izgledaju znanstveno fantastično. Svi kukaju, a vama ide super. Savršenstvo ste vježbali godinama unatrag.

Zdravlje Djelujete skladno i uravnoteženo. Ništa vas ne boli. Počeli ste se baviti alternativnom medicinom. Sve veći broj ljudi traži vaše savjete.

Snovi i vizije Razmislite koji su od vaših načina ponašanja pozitivni. Njih zadržite. Suprotno tome, izbacite iz svog života negativne navike, svejedno koliko su vam drage postale.

