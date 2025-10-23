Dnevni horoskop, Vaga, 23. 10. 2025.

Ljubav Živite u prošlosti, i sadašnjost vam bježi iz vidokruga. Pokušavate razotkriti vrijeme preokreta ili točan trenutak u kojem se sve promijenilo.

Posao Stojite na mjestu, jer se plašite poduzeti išta novo. Možda vam je poslovni zastoj dobrodošao da biste još koji put o svemu dobro razmislili.

Zdravlje Događa vam se poplava pesimizma. Izgubili ste osjećaj za kolorit, sve vam je crno ili bijelo. U potrazi ste za izgubljenim samopoštovanjem.

