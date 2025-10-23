Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 23. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 23. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Živite u prošlosti, i sadašnjost vam bježi iz vidokruga. Pokušavate razotkriti vrijeme preokreta ili točan trenutak u kojem se sve promijenilo.     

Posao Stojite na mjestu, jer se plašite poduzeti išta novo. Možda vam je poslovni zastoj dobrodošao da biste još koji put o svemu dobro razmislili.  

Zdravlje Događa vam se poplava pesimizma. Izgubili ste osjećaj za kolorit, sve vam je crno ili bijelo. U potrazi ste za izgubljenim samopoštovanjem.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 23. 10. 2025.