Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 23. 10. 2025.
Ljubav Uživate u šarenilu ljudi i događaja. Djelujete mladoliko, čak i ako ste već prešli pedesetu godinu života. Za sve je kriv vaš radoznali i razigrani duh.
Posao Pravi ste alkemičar, stvorili ste nešto iz ničega. Kreativne sile u vama stalno jačaju. Inovativno razmišljate i djelujete. Sve bolje i više zarađujete.
Zdravlje Djelujete poticajno na ljude s kojima ste okruženi, i to vam je najveća nagrada. Vaš ego se topi od ljubavi. Tko daje sebe, sve dobiva.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
'POSTOJI ŽAL' /
Tudor nakon sedme utakmice zaredom bez pobjede: 'Mnogi nisu navikli igrati na ovoj razini'
povratak /
Nije sve u novcu: Bivša zvijezda Chelseaja šokirala nogometni svijet i vratila se kući
PUCAČKA SILA /
Engleski klubovi postavili rekord koji nije mogla niti jedna druga nacija
'ZA TANGO JE POTREBNO DVOJE' /
Trump uveo sankcije Rosnjeftu i Lukoilu i priznao: 'Otkazao sam sastanak s Putinom. Nije imalo smisla'
BOLNI UDARCI /
Navijači Juventusa bijesni na Tudora: Staroj dami se ovo nije dogodilo preko 16 godina
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 23. 10. 2025.