Dnevni horoskop, Blizanci, 23. 10. 2025.

Ljubav Uživate u šarenilu ljudi i događaja. Djelujete mladoliko, čak i ako ste već prešli pedesetu godinu života. Za sve je kriv vaš radoznali i razigrani duh.

Posao Pravi ste alkemičar, stvorili ste nešto iz ničega. Kreativne sile u vama stalno jačaju. Inovativno razmišljate i djelujete. Sve bolje i više zarađujete.

Zdravlje Djelujete poticajno na ljude s kojima ste okruženi, i to vam je najveća nagrada. Vaš ego se topi od ljubavi. Tko daje sebe, sve dobiva.

