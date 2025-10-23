Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 23. 10. 2025.
Ljubav Zaljubili ste se u pogrešnu osobu. Ništa se ne događa slučajno i bez nekog velikog razloga. Vaš unutarnji kaos spaja vas s raznim buntovnicima.     

Posao Slijedite intuiciju, i teško je predvidjeti gdje će vas to odvesti. Ako krivo skrenete, možete gadno zalutati. Ne zaboravite uključiti zdrav razum.  

Zdravlje Karnevalski ste raspoloženi i dopuštate sebi svašta. Rušite postojeće tabue, uklanjate predrasude, glasate za posvemašnju anarhiju.  

