Dnevni horoskop, Djevica, 23. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Djevica, 23. 10. 2025.
Ljubav Uporne slijedite svoje ljubavne snove. Idealizam je postao vaš obrambeni mehanizam. On(a) još ne zna da ste u njega ili nju zaljubljeni.       

Posao Da biste ostvarili ambicije potrebna vam je odvažnost. Ako se pokrenete i realizirate prioritetne stvari, osjećati ćete se bolje u vlastitoj koži.     

Zdravlje Postali ste preosjetljivi i neotporni na svašta. Na vas se lijepe stresne energije iz okoline. Mijenjate raspoloženja kako koji vjetar puhne.   

