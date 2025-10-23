Dnevni horoskop, Djevica, 23. 10. 2025.

Ljubav Uporne slijedite svoje ljubavne snove. Idealizam je postao vaš obrambeni mehanizam. On(a) još ne zna da ste u njega ili nju zaljubljeni.

Posao Da biste ostvarili ambicije potrebna vam je odvažnost. Ako se pokrenete i realizirate prioritetne stvari, osjećati ćete se bolje u vlastitoj koži.

Zdravlje Postali ste preosjetljivi i neotporni na svašta. Na vas se lijepe stresne energije iz okoline. Mijenjate raspoloženja kako koji vjetar puhne.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn