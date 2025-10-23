Jarac /

Dnevni horoskop, Jarac, 23. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Jarac, 23. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Tranzitni Mars opasno rasplamsava vašu strastvenost. Najviše vas privlače osobe rođene u astrološkom znaku Raka. I  Bikovi su vam dragi.        

Posao Iskušavate se u svemu i svačemu. Poslovne probleme stvara vam nedostatak strpljenja i koncentracije. Svugdje ste, ali niste nigdje do kraja.   

Zdravlje Više niste u grču, i ne morate se maskirati pred drugima. Najljepši ste kad drugima pokazujete vaše pravo lice. Nije vam potrebna gluma.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Jarac

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Jarac /
Dnevni horoskop, Jarac, 23. 10. 2025.