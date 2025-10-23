Dnevni horoskop, Jarac, 23. 10. 2025.

Ljubav Tranzitni Mars opasno rasplamsava vašu strastvenost. Najviše vas privlače osobe rođene u astrološkom znaku Raka. I Bikovi su vam dragi.

Posao Iskušavate se u svemu i svačemu. Poslovne probleme stvara vam nedostatak strpljenja i koncentracije. Svugdje ste, ali niste nigdje do kraja.

Zdravlje Više niste u grču, i ne morate se maskirati pred drugima. Najljepši ste kad drugima pokazujete vaše pravo lice. Nije vam potrebna gluma.

