Dnevni horoskop, Rak, 23. 10. 2025.

Ljubav Sretni Rakovi postaju još sretniji. Oni tugaljivi među vama manje su žalosni. U cjelini gledajući, pred vama je plodonosno ljubavno razdoblje.

Posao Imate megalomanske ambicije, i to je ravno čudu s obzirom na vašu kroničnu pasivnost. Tko zna, možda vam ambicioznost prijeđe u naviku.

Zdravlje U vama se skriva veliki iscjeliteljski potencijal, ali toga niste potpuno svjesni. Situacija se mijenja. Dobit ćete upute ravno s nebesa.

