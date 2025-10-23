Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 23. 10. 2025.
Ljubav Sretni Rakovi postaju još sretniji. Oni tugaljivi među vama manje su žalosni. U cjelini gledajući, pred vama je plodonosno ljubavno razdoblje.
Posao Imate megalomanske ambicije, i to je ravno čudu s obzirom na vašu kroničnu pasivnost. Tko zna, možda vam ambicioznost prijeđe u naviku.
Zdravlje U vama se skriva veliki iscjeliteljski potencijal, ali toga niste potpuno svjesni. Situacija se mijenja. Dobit ćete upute ravno s nebesa.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
'POSTOJI ŽAL' /
Tudor nakon sedme utakmice zaredom bez pobjede: 'Mnogi nisu navikli igrati na ovoj razini'
povratak /
Nije sve u novcu: Bivša zvijezda Chelseaja šokirala nogometni svijet i vratila se kući
PUCAČKA SILA /
Engleski klubovi postavili rekord koji nije mogla niti jedna druga nacija
'ZA TANGO JE POTREBNO DVOJE' /
Trump uveo sankcije Rosnjeftu i Lukoilu i priznao: 'Otkazao sam sastanak s Putinom. Nije imalo smisla'
BOLNI UDARCI /
Navijači Juventusa bijesni na Tudora: Staroj dami se ovo nije dogodilo preko 16 godina
Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 23. 10. 2025.