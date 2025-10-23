Dnevni horoskop, Škorpion, 23. 10. 2025.

Ljubav Imate jako visoko mišljenje o sebi, i to iznenađuje one koji vas dobro poznaju. Niste isti, jer ste samosvjesniji. Novi ljudi ulaze u vaš ljubavni život.

Posao Imate novi poslovni interes i na to ste bacili sve karte. Lovite se za udicu spasa. Mars vam pomaže da energično popravite vašu poslovnu zbilju.

Zdravlje Potrebno vam je suzdržavanje od raznovrsnog pretjerivanja. Nedostaje vam vaša legendarna samodisciplina. Prava mjera je mudrost.

