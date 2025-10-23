Lav /

Dnevni horoskop, Lav, 23. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Lav, 23. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Planetarni utjecaji daju vam poticaj za izgradnju kvalitetnih odnosa s drugima. Slušajte što vam govore oni koji vas vole, i djelujte u skladu s tim.       

Posao Želite pokrenuti nešto veliko, nešto što će radikalno izmijeniti vaš poslovni status. Neki među vama mogli bi se odlučiti promijeniti zanimanje.   

Zdravlje U potrazi ste za univerzalnim lijekom uz pomoć kojeg biste brzopotezno ozdravili od svih briga i tegoba. Unutarnji mir je najbolji lijek.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Lav

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 23. 10. 2025.