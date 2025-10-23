Dnevni horoskop, Lav, 23. 10. 2025.

Ljubav Planetarni utjecaji daju vam poticaj za izgradnju kvalitetnih odnosa s drugima. Slušajte što vam govore oni koji vas vole, i djelujte u skladu s tim.

Posao Želite pokrenuti nešto veliko, nešto što će radikalno izmijeniti vaš poslovni status. Neki među vama mogli bi se odlučiti promijeniti zanimanje.

Zdravlje U potrazi ste za univerzalnim lijekom uz pomoć kojeg biste brzopotezno ozdravili od svih briga i tegoba. Unutarnji mir je najbolji lijek.

