Dnevni horoskop, Strijelac, 23. 10. 2025.

Ljubav Kad netko probudi vaše emocije, sve se brzo pretvara u euforiju. Širite pozitivne vibracije uokolo sebe, i privlačite sretne ljude i okolnosti.

Posao Možda nešto dobijete bez truda i napora. Ako se to dogodi, ne zaboravite biti zahvalni. Okruženi ste vrijednim ljudima koji vas inspiriraju.

Zdravlje Vaše emocionalni problemi iz prošlosti više nisu aktualni. Ne vidite sebe kao najveću žrtvu. Pronašli ste vaše izgubljeno samopoštovanje.

