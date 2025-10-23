Dnevni horoskop, Ribe, 23. 10. 2025.

Ljubav Sretna vijest je da vam se vratila ljubavna inspiracija. Skladna koordinacija između glave i srca pomaže vam da bolje vidite sebe i druge.

Posao Lijepo ste isplanirali slobodan dan, ali nove okolnosti vam kvare planove. Pozvati će vas natrag u radno okružje, a vi ćete biti tko zna gdje.

Zdravlje Niste dobro po pitanju zdravlja, ali ništa vas jako ne boli, pa i dalje putujete kroz život kao da je sve u najboljem redu. Ne izbjegavate terapiju.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn