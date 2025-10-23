Ribe /

Dnevni horoskop, Ribe, 23. 10. 2025.

Ljubav Sretna vijest je da vam se vratila ljubavna inspiracija. Skladna koordinacija između glave i srca pomaže vam da bolje vidite sebe i druge.     

Posao Lijepo ste isplanirali slobodan dan, ali nove okolnosti vam kvare planove. Pozvati će vas natrag u radno okružje, a vi ćete biti tko zna gdje.   

Zdravlje Niste dobro po pitanju zdravlja, ali ništa vas jako ne boli, pa i dalje putujete kroz život kao da je sve u najboljem redu. Ne izbjegavate terapiju.    

