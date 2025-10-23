Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 23. 10. 2025.
Ljubav Živite u obilju. Primate velike količine ljubavi. Vaš hedonizam je u procvatu. Ako ste s Ribom u vezi, vaš odnos se pretvara u ljubavnu bajku.
Posao Nemate velikih poslovnih briga, imate onih malih koje su lako rješive. Možda se učlanite u neku političku stranku, iz osobnih financijskih interesa.
Zdravlje Dobro vam ide u životu, pa ste se malo ulijenili. Lijenost je nezgodna dijagnoza. Prekomjerni kilogrami izazivaju zdravstvene smetnje.
