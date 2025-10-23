Bik /
Dnevni horoskop, Bik, 23. 10. 2025.
Ljubav Vaša ljubavna situacija nalik je olujnom nevremenu. Bijes, zavist, ljubomora, od svega toga trebali biste se pročistiti. Sve opcije su otvorene.
Posao Izgledan je preokret na bolje u vašem poslovanju. No, i dalje puno toga ovisi od vaše kreativne samosvijesti i kontinuirane angažiranosti.
Zdravlje Vaše reakcije su naelektrizirane i gromovite. Ako ne zauzdate sebe, moguće su incidentne situacije. Budite jako oprezni u prometu riječima.
