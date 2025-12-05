Vučić opet lupetao: 'Hrvati su mislili da je gotovo, a Srbija se probudila kao feniks'

Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u četvrtak je u Nacionalnom dnevniku govorio o odnosima s Hrvatskom i naveo zašto smatra da "Zagreb blokira europski put Srbije", prenosi Alo.rs.

"Zašto naši susjedi ne žele da mi budemo u Europskoj uniji? Razlog je jednostavan. Oni su do onog trenutka kada su ušli u EU i NATO i kada su u Srbiji na vlasti bili oni koji se nisu odnosili domaćinski prema svojoj zemlji, mislili da je gotovo i da oni postaju dominantna sila od Triglava pa do Istanbula na različite načine, a svakako na prostoru do Bugarske i Grčke", rekao je Vučić.

'Srbija se probudila kao feniks'

"Pošto se Srbija podigla, pošto se Srbija doslovno kao feniks iz pepela probudila i postala snažnija, oni žele sputati snagu Srbije", nastavio je Vučić.

"Nema tu velike filozofije. Zato su udruženi s Prištinom, Tiranom i svima drugima", tvrdi Vučić.

