'NEMA TU FILOZOFIJE' /

Vučić opet lupetao: 'Hrvati su mislili da je gotovo, a Srbija se probudila kao feniks'

Vučić opet lupetao: 'Hrvati su mislili da je gotovo, a Srbija se probudila kao feniks'
Foto: Profimedia

'Oni žele sputati snagu Srbije', ocijenio je Vučić

5.12.2025.
11:46
Erik Sečić
Profimedia
Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u četvrtak je u Nacionalnom dnevniku govorio o odnosima s Hrvatskom i naveo zašto smatra da "Zagreb blokira europski put Srbije", prenosi Alo.rs

"Zašto naši susjedi ne žele da mi budemo u Europskoj uniji? Razlog je jednostavan. Oni su do onog trenutka kada su ušli u EU i NATO i kada su u Srbiji na vlasti bili oni koji se nisu odnosili domaćinski prema svojoj zemlji, mislili da je gotovo i da oni postaju dominantna sila od Triglava pa do Istanbula na različite načine, a svakako na prostoru do Bugarske i Grčke", rekao je Vučić.

'Srbija se probudila kao feniks'

"Pošto se Srbija podigla, pošto se Srbija doslovno kao feniks iz pepela probudila i postala snažnija, oni žele sputati snagu Srbije", nastavio je Vučić. 

"Nema tu velike filozofije. Zato su udruženi s Prištinom, Tiranom i svima drugima", tvrdi Vučić. 

POGLEDAJTE VIDEO: Srbiji na naplatu stigle američke sankcije: Vučić objasnio zašto je doveo NIS do kolapsa

