Zatvoren Tower of London: Prosvjednici vitrinu s državnom krunom gađali hranom

Tower of Londonski zatvoren je za javnost nakon što su prosvjednici unakazili vitrinu s Carskom državnom krunom, jednim od najvrjednijih britanskih kraljevskih dragulja. Incident se dogodio u subotu ujutro, nešto prije 10 sati po lokalnom vremenu, a policija je brzo reagirala, piše SkyNews.

Policija je uhitila četiri prosvjednika nakon što je na zaštitu za vitrinu, prema prvim informacijama, bačena hrana.

Policija je u suradnji s osiguranjem odmah reagirala, naveli su u službenom priopćenju. "Policajci su blisko surađivali s policijom Grada Londona i zaštitarima te su četiri osobe uhićene pod sumnjom za kazneno djelo oštećenja imovine. Odvedeni su u pritvor", poručili su iz policije.

Poznata znamenitost u Londonu ostat će zatvorena do daljnjega. "Toranj je zatvoren za javnost dok policijska istraga traje", dodali su iz policije.

