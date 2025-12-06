FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
UHIĆENI SU /

Zatvoren Tower of London: Prosvjednici vitrinu s državnom krunom gađali hranom

Zatvoren Tower of London: Prosvjednici vitrinu s državnom krunom gađali hranom
×
Foto: X/screenshot

Policija je uhitila četiri prosvjednika nakon što je na zaštitu za vitrinu, prema prvim informacijama, bačena hrana

6.12.2025.
13:42
F.K.
X/screenshot
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Tower of Londonski zatvoren je za javnost nakon što su prosvjednici unakazili vitrinu s Carskom državnom krunom, jednim od najvrjednijih britanskih kraljevskih dragulja. Incident se dogodio u subotu ujutro, nešto prije 10 sati po lokalnom vremenu, a policija je brzo reagirala, piše SkyNews.

Policija je uhitila četiri prosvjednika nakon što je na zaštitu za vitrinu, prema prvim informacijama, bačena hrana. 

Policija je u suradnji s osiguranjem odmah reagirala, naveli su u službenom priopćenju. "Policajci su blisko surađivali s policijom Grada Londona i zaštitarima te su četiri osobe uhićene pod sumnjom za kazneno djelo oštećenja imovine. Odvedeni su u pritvor", poručili su iz policije.

Poznata znamenitost u Londonu ostat će zatvorena do daljnjega. "Toranj je zatvoren za javnost dok policijska istraga traje", dodali su iz policije.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija s dugim cijevima čuva međimursko naselje: Ne znaju što bi ubojica mogao napraviti

LondonProsvjedKruna
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
UHIĆENI SU /
Zatvoren Tower of London: Prosvjednici vitrinu s državnom krunom gađali hranom