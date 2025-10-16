Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 16. 10. 2025.
Ljubav Igrate se i zabavljate s partnerom ili s partnericom, i vašoj sreći nema kraja. Danas ćete zajedničkim snagama potrošiti veće količine novca.
Posao Točno i na vrijeme obavljate sve vaše radne zadatke, i zbog toga vas poslodavci sve češće hvale. Ipak, budite na oprezu s onima koji vam zavide.
Zdravlje Kod vas sve odlično funkcionira, a to se odnosi i na zdravlje. Širite uokolo sebe vibracije optimizma. Velikodušno pomažete drugim ljudima.
