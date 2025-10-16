Škorpion /
Dnevni horoskop, Škorpion, 16. 10. 2025.
Ljubav Promijenili ste se posljednjih dana, a to sigurno ima veze s pozitivnim planetarnim utjecajima. Emocionalno sazrijevate na najbolji mogući način.
Posao Plašite se poduzeti nešto novo, a situacija u kojoj se nalazite tjera vas na iskorak u nepoznato. Morate isprobati sebe. Slobodno eksperimentirajte.
Zdravlje Isplivali ste iz dubokih voda depresije. Izronili ste na površinu. Sposobni ste sami sebe ozdraviti, i ta vas spoznaja najviše raduje i veseli.
