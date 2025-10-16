Ribe /
Dnevni horoskop, Ribe, 16. 10. 2025.
Ljubav Ispravno vrednujete sami sebe, i vaš emocionalni život je u ravnoteži. Ako ste sami i bez ljubavi, vaš status će se promijeniti. Možda već sutra.
Posao Jedni ste od rijetkih koji nemaju financijskih problema. Držite se poštenih pravila igre, i to se pokazuje isplativim. Možete mirno spavati.
Zdravlje Vaša se emocionalna krutost polako otapa. Postali ste sigurni u sebe, i to se vrlo pozitivno odražava na vaše cjelokupno zdravstveno stanje.
