Dnevni horoskop, Ribe, 16. 10. 2025.

Ljubav Ispravno vrednujete sami sebe, i vaš emocionalni život je u ravnoteži. Ako ste sami i bez ljubavi, vaš status će se promijeniti. Možda već sutra.

Posao Jedni ste od rijetkih koji nemaju financijskih problema. Držite se poštenih pravila igre, i to se pokazuje isplativim. Možete mirno spavati.

Zdravlje Vaša se emocionalna krutost polako otapa. Postali ste sigurni u sebe, i to se vrlo pozitivno odražava na vaše cjelokupno zdravstveno stanje.

