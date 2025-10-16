Dnevni horoskop, Jarac, 16. 10. 2025.

Ljubav Izvrsno se mentalno nadopunjavate s jednom osobom rođenom u znaku Djevice. Njemu ili njoj dopuštate da kritizira vaše pogrešne korake.

Posao Komunikacija je postala vaša jača strana. Dobivate poslove na neviđeno. Jako je važno da ne zloupotrebljavate vašu moć uvjeravanja.

Zdravlje Popravili ste odnose s najbližima, i u vašem domaćem okružju cirkulira pozitivna energija. To vam je dokaz da se sve može kad se hoće.

