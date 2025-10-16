Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 16. 10. 2025.
Ljubav Rastapate se od ljubavi. Jedna zgodna Vaga ne prestaje misliti na vas. Polažete jako važan ispit iz vjernosti. Zauzdajte prekomjerne strasti.
Posao Imate sve potrebne preduvjete za uspješno poslovanje. Smanjili ste rizik na najmanju moguću mjeru, i sve (gotovo) savršeno funkcionira.
Zdravlje Vodenjaci rođeni u veljači imaju veliku potporu planeta. Osjećate se sjajno i blistavo. Djelujete ljekovito na druge ljude, a i na svijet u cjelini.
Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665
Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min
Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden
Regionalni portali
403 Forbidden
Izdvojeno
kraj nogometne raskoši? /
Klubovi u šoku: Stiže pravilo koje bi moglo srušiti Premier ligu
APSORBIRAJU ZAGAĐIVAČE /
Ove četiri biljke najbolje uklanjaju toksine iz doma: Zrak će biti čišći, a prostor ljepši
Vodenjak /
Dnevni horoskop, Vodenjak, 16. 10. 2025.