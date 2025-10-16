Dnevni horoskop, Vodenjak, 16. 10. 2025.

Ljubav Rastapate se od ljubavi. Jedna zgodna Vaga ne prestaje misliti na vas. Polažete jako važan ispit iz vjernosti. Zauzdajte prekomjerne strasti.

Posao Imate sve potrebne preduvjete za uspješno poslovanje. Smanjili ste rizik na najmanju moguću mjeru, i sve (gotovo) savršeno funkcionira.

Zdravlje Vodenjaci rođeni u veljači imaju veliku potporu planeta. Osjećate se sjajno i blistavo. Djelujete ljekovito na druge ljude, a i na svijet u cjelini.

