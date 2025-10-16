Dnevni horoskop, Djevica, 16. 10. 2025.

Ljubav Kombinirate idealno s nestvarnim, i onda se čudite zašto ste rasuti i raspršeni. Potreban vam je ubrzani povratak u ovozemaljsku stvarnost.

Posao Nemate velike ambicije, imate samo one male, a i te male su toliko komplicirane da vam izgledaju neostvarivo. Morate se pomaknuti s mjesta.

Zdravlje Teško vam je odvojiti snove od stvarnosti, i to polako postaje vaš kronični problem. Na tjelesnoj razini djelujete uspavano. Previše sanjate.

