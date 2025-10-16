Dnevni horoskop, Bik, 16. 10. 2025.

Ljubav Cijenite dobro društvo, skupe stvari i luksuz. Kako stvari stoje, opet ste zalutali u snobizam. Još kada se svemu pribroji i vaša posesivnost.

Posao Proživljavate neslavne trenutke vaše poslovne karijere. Kolo sreće se okreće. Jučer ste bili na vrhu planine, a danas strmoglavo klizite nizbrdo.

Zdravlje Preplavilo vas je malodušje, a to se uvijek zadovoljnim Bikovima rijetko kada događa. Previše vam je dobro. Ne znate se nositi s obiljem.

