Dnevni horoskop, Bik, 16. 10. 2025.
Ljubav Cijenite dobro društvo, skupe stvari i luksuz. Kako stvari stoje, opet ste zalutali u snobizam. Još kada se svemu pribroji i vaša posesivnost.
Posao Proživljavate neslavne trenutke vaše poslovne karijere. Kolo sreće se okreće. Jučer ste bili na vrhu planine, a danas strmoglavo klizite nizbrdo.
Zdravlje Preplavilo vas je malodušje, a to se uvijek zadovoljnim Bikovima rijetko kada događa. Previše vam je dobro. Ne znate se nositi s obiljem.
