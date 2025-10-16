Ovan /
Dnevni horoskop, Ovan, 16. 10. 2025.
Ljubav Privlače vas astrološke Vage, a to se uvijek počinje događati u ovo doba godine. Stvari se ponavljaju. Ovaj put ćete znati zgrabiti priliku.
Posao Postali ste štedljivi i ekonomični, a te kvalitete su vam nedostajale da se poslovno uravnotežite. U financijskom ste plusu. To je veliko čudo.
Zdravlje Teško vam je izdržati dugotrajan mir. Mir vas uznemirava. Vaša filozofija ne vrijedi puno, ako niste u stanju održavati unutarnju ravnotežu.
