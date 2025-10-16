Dnevni horoskop, Blizanci, 16. 10. 2025.

Ljubav Jako ste nemirni i napeti. Teško vam je koncentrirati se na bilo što, pa i na ljubav. Živite u uvjerenju da nebo definitivno ima nešto protiv vas.

Posao Ako ste krenuli u obračun s neposlušnim i nepravovjernim suradnicima, izabrali ste pogrešan trenutak. Ne možete sami protiv svih.

Zdravlje Nastavlja se „planetarni udar“ na vaš znak. Prisiljeni ste na povlačenje, i vaš napuhani ego se buni. Sada učite važne istine o sebi.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn