Blizanci /

Dnevni horoskop, Blizanci, 16. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Blizanci, 16. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Jako ste nemirni i napeti. Teško vam je koncentrirati se na bilo što, pa i na ljubav. Živite u uvjerenju da nebo definitivno ima nešto protiv vas.  

Posao Ako ste krenuli u obračun s neposlušnim i nepravovjernim suradnicima, izabrali ste pogrešan trenutak. Ne možete sami protiv svih.   

Zdravlje Nastavlja se „planetarni udar“ na vaš znak. Prisiljeni ste na povlačenje, i vaš napuhani ego se buni. Sada učite važne istine o sebi.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Blizanci

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Blizanci /
Dnevni horoskop, Blizanci, 16. 10. 2025.