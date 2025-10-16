Rak /
Dnevni horoskop, Rak, 16. 10. 2025.
Ljubav Služite se manipulacijama i ultimatumima, i sve to pod krinkom navodne ljubavi. Strogo ste konzervativni, ali samo kada vama to odgovara.
Posao Uspješno rješavate neka pravna pitanja, i omogućavate sebi novi poslovni uspon. Trenutni planetarni poredak na nebu ide vam na ruku.
Zdravlje Imate planetarnu zaštitu, i vaši zdravstveni problemi uglavnom miruju. Pojačana fizička pokretljivost i dalje je vaš prvi i najvažniji prioritet.
