Dnevni horoskop, Rak, 16. 10. 2025.

Ljubav Služite se manipulacijama i ultimatumima, i sve to pod krinkom navodne ljubavi. Strogo ste konzervativni, ali samo kada vama to odgovara.

Posao Uspješno rješavate neka pravna pitanja, i omogućavate sebi novi poslovni uspon. Trenutni planetarni poredak na nebu ide vam na ruku.

Zdravlje Imate planetarnu zaštitu, i vaši zdravstveni problemi uglavnom miruju. Pojačana fizička pokretljivost i dalje je vaš prvi i najvažniji prioritet.

