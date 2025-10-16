Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 16. 10. 2025.
Ljubav Vaš društveni život je u procvatu. Obnovili ste kontakte s ljudima s kojima se dugo niste čuli i vidjeli. Uspješno spajate prijateljstvo i posao.
Posao Prijateljska potpora dolazi vam u pravo vrijeme, jer neke stvari niste mogli izgurati sami. Važno je da kreativno osmislite vaše nove ambicije.
Zdravlje Odgovaraju vam topli jesenji dani i sunčano vrijeme. Niste se učahurili. Vodite aktivan život. Više nigdje nema vaše neodlučne pasivnosti.
