Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 16. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 16. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Vaš društveni život je u procvatu. Obnovili ste kontakte s ljudima s kojima se dugo niste čuli i vidjeli. Uspješno spajate prijateljstvo i posao.   

Posao Prijateljska potpora dolazi vam u pravo vrijeme, jer neke stvari niste mogli izgurati sami. Važno je da kreativno osmislite vaše nove ambicije.  

Zdravlje Odgovaraju vam topli jesenji dani i sunčano vrijeme. Niste se učahurili. Vodite aktivan život. Više nigdje nema vaše neodlučne pasivnosti.    

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Strijelac

Horoskop
Još iz rubrike
možda će te zanimati
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 16. 10. 2025.