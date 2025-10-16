Lav /
Dnevni horoskop, Lav, 16. 10. 2025.
Ljubav Još ste pod dojmom nedavne emocionalne oluje. Progovorili ste o određenim stvarima koje ste dugo potiskivali u sebi. Povratka natrag nema.
Posao Promijenio se vaš poslovni status. Novonastala situacija čini vas zadovoljnim, ali i dalje niste smireni. Pretjerujete s borbenim aktivnostima.
Zdravlje Emocionalno ste osjetljivi, i ne treba vam puno da eksplodirate. Ono što se moralo zbiti, dogodilo se. Smirite se, za vaše vlastito dobro.
