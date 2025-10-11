Vaga /

Dnevni horoskop, Vaga, 11. i 12. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Vaga, 11. i 12. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Živite u idealiziranoj stvarnosti, u vašem osobnom svemiru fantazija. Ako ste u vezi s Rakom ili s Ribom, sigurno dijelite zajedničke impresije.   

Posao U poslovnom smislu, u potpunosti ste se opustili. Zaboravljate na  postojeće probleme, a novi nadolaze. Potrebna vam je nova poduzetnost.      

Zdravlje Prakticirate meditaciju. Gledate na svijet transcendentalnim očima. Tranzitni Pluton vam pomaže da zaronite u nesvjesne dubine vlastite psihe.     

Snovi i vizije Tko ne živi prema kozmičkom redu, pati umjesto da bude sretan. Pazite na svoju komunikaciju, jer ona je važan ključ vašoj sreći.  

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Vaga

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Vaga /
Dnevni horoskop, Vaga, 11. i 12. 10. 2025.