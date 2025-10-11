Dnevni horoskop, Vaga, 11. i 12. 10. 2025.

Ljubav Živite u idealiziranoj stvarnosti, u vašem osobnom svemiru fantazija. Ako ste u vezi s Rakom ili s Ribom, sigurno dijelite zajedničke impresije.

Posao U poslovnom smislu, u potpunosti ste se opustili. Zaboravljate na postojeće probleme, a novi nadolaze. Potrebna vam je nova poduzetnost.

Zdravlje Prakticirate meditaciju. Gledate na svijet transcendentalnim očima. Tranzitni Pluton vam pomaže da zaronite u nesvjesne dubine vlastite psihe.

Snovi i vizije Tko ne živi prema kozmičkom redu, pati umjesto da bude sretan. Pazite na svoju komunikaciju, jer ona je važan ključ vašoj sreći.

