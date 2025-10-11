Vodenjak /

Dnevni horoskop, Vodenjak, 11. i 12. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Vodenjak, 11. i 12. 10. 2025.
Ljubav Ne želite vježbati mir i toleranciju, a živite u uvjerenju da ste oličenje humanizma i demokratičnosti. Niste svjesni vlastitog ekstremizma.   

Posao Krivite druge ljude za vlastite promašaje, i trošite vrijeme i energiju uzalud. Najprije osvijestite i priznajte pogreške, a onda ih sebi oprostite.   

Zdravlje U vašem mentalnom sklopu vlada kaos. Teško se koncentrirate na ono što je stvarno važno u životu. Nemate koristi od samozaborava.    

Snovi i vizije Što ste uljudniji, tim jasnije pokazujete koliko ste daleko stigli u svom razvoju. Mudri i prosvijetljeni ljudi svoju pozornost uvijek posvećuju svom sugovorniku.  

Dnevni horoskop, Vodenjak, 11. i 12. 10. 2025.