Dnevni horoskop, Vodenjak, 11. i 12. 10. 2025.

Ljubav Ne želite vježbati mir i toleranciju, a živite u uvjerenju da ste oličenje humanizma i demokratičnosti. Niste svjesni vlastitog ekstremizma.

Posao Krivite druge ljude za vlastite promašaje, i trošite vrijeme i energiju uzalud. Najprije osvijestite i priznajte pogreške, a onda ih sebi oprostite.

Zdravlje U vašem mentalnom sklopu vlada kaos. Teško se koncentrirate na ono što je stvarno važno u životu. Nemate koristi od samozaborava.

Snovi i vizije Što ste uljudniji, tim jasnije pokazujete koliko ste daleko stigli u svom razvoju. Mudri i prosvijetljeni ljudi svoju pozornost uvijek posvećuju svom sugovorniku.

