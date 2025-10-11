Bik /

Dnevni horoskop, Bik, 11. i 12. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Bik, 11. i 12. 10. 2025.
Ljubav Sami ste sebi najveći problem. Proganjaju vas osjećaji manje vrijednosti, i to remeti vaš skladan i harmoničan odnos s partner(ic)om.  

Posao Potrebni su vam novi temelji poslovanja, a to se posebno odnosi na vas koji otvarate obrt. Svaki početak je težak, a vi ste sada na početku.    

Zdravlje Probleme vam stvara vaša ranjiva psiha. Možda se iznenada zainteresirate za psihoterapiju. Dobro bi vam došla i spiritualna praksa.   

Snovi i vizije Umjesto što mislite na količinu i raznovrsnost hrane, trebali bi misliti na to kakve još vrste drugih energija primate pomoću hrane.   

