Dnevni horoskop, Ovan, 11. i 12. 10. 2025.

Ljubav Egocentričnim ponašanjem rušite ravnotežu u vašoj ljubavnoj vezi. Ne ide vam se nigdje van, i to je novi dodatni povod za veliku raspravu.

Posao Dobro se osjećate u radnom okružju. Zasitili ste se avanturizma. Odustali ste od poročnog stila življenja. U vama se rađaju nove ambicije.

Zdravlje Stavili ste vlastite hedonističke sklonosti pod strogu kontrolu. Zdravlje je na prvom mjestu vaših prioriteta. Vitalnost je najjači adrenalin.

Snovi i vizije Sve što vam je potrebno, to je povjerenje i strpljenje. Imajte strpljenja da sačekate pravi trenutak, koji je nužan za sve na ovoj Zemlji, kako bi sve imalo skladan odnos.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn