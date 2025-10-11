Ovan /

Dnevni horoskop, Ovan, 11. i 12. 10. 2025.

11.10.2025.
Vladislav Miletić
Ljubav Egocentričnim ponašanjem rušite ravnotežu u vašoj ljubavnoj vezi. Ne ide vam se nigdje van, i to je novi dodatni povod za veliku raspravu.   

Posao Dobro se osjećate u radnom okružju. Zasitili ste se avanturizma. Odustali ste od poročnog stila življenja. U vama se rađaju nove ambicije.     

Zdravlje Stavili ste vlastite hedonističke sklonosti pod strogu kontrolu. Zdravlje je na prvom mjestu vaših prioriteta. Vitalnost je najjači adrenalin.     

Snovi i vizije Sve što vam je potrebno, to je povjerenje i strpljenje. Imajte strpljenja da sačekate pravi trenutak, koji je nužan za sve na ovoj Zemlji, kako bi sve imalo skladan odnos.  

Dnevni Horoskop Ovan
Dnevni horoskop, Ovan, 11. i 12. 10. 2025.