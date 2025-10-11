Strijelac /

Dnevni horoskop, Strijelac, 11. i 12. 10. 2025.

Dnevni horoskop, Strijelac, 11. i 12. 10. 2025.
×
Foto:

Ljubav Razilazite se u mišljenju s njim ili s njom, ali nije riječ o ogromnim razlikama. Ne može uvijek sve biti krasno i idilično u vašoj ljubavnoj vezi.  

Posao Uz ogromnu radnu energiju, teško se smirujete. Stalno ste u pokretu. Djelatni ste i učinkoviti. Nestrpljivo iščekujete nove poslovne pobjede.          

Zdravlje Imate višak energije. Potrebna vam je sportska aktivnost da biste se razgibali i istrošili. U suprotnom, zadesiti će vas nemir i razdražljivost.    

Snovi i vizije Želje se množe poput miševa. Zato morate biti jako oprezni s obzirom na programiranje želja, jer ne znate jesu li stvarno dobre za vas. 

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel:0,93€/6,99kn - mob:1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18, 1 € = 7.53450 kn

Dnevni Horoskop Strijelac

Horoskop
možda će te zanimati
Još iz rubrike
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Strijelac /
Dnevni horoskop, Strijelac, 11. i 12. 10. 2025.