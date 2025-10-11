Dnevni horoskop, Strijelac, 11. i 12. 10. 2025.

Ljubav Razilazite se u mišljenju s njim ili s njom, ali nije riječ o ogromnim razlikama. Ne može uvijek sve biti krasno i idilično u vašoj ljubavnoj vezi.

Posao Uz ogromnu radnu energiju, teško se smirujete. Stalno ste u pokretu. Djelatni ste i učinkoviti. Nestrpljivo iščekujete nove poslovne pobjede.

Zdravlje Imate višak energije. Potrebna vam je sportska aktivnost da biste se razgibali i istrošili. U suprotnom, zadesiti će vas nemir i razdražljivost.

Snovi i vizije Želje se množe poput miševa. Zato morate biti jako oprezni s obzirom na programiranje želja, jer ne znate jesu li stvarno dobre za vas.

